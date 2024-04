Il grande cuore di Colline per Sara e Luca

Silvia Cecchetti, presidente del Ccn Colline, promotrice della raccolta fondi

Il grande cuore di Colline e del Ccn per Sara e Luca, i figli di Monica scomparsa sabato 23 marzo in seguito ad un malore mentre era al lavoro nel negozio di famiglia Sapori della terra in via Lorenzini. Il giorno stesso della scomparsa è partita una raccolta fondi che si è conclusa nelle ultime ore e che ha permesso di donare ai ragazzi 6.200 €. “Abbiamo avuto 237 donatori – spiega la promotrice Silvia Cecchetti, presidente del Ccn Colline – Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno donato da 5 a 450 euro e speriamo che la somma aiuti in qualche modo i figli della povera Monica”. Attraverso Silvia, Sara e Luca ringraziano tutti i donatori e fanno sapere di voler divulgare la loro volontà di vendere l’attività per impossibilità a mandarla avanti.

