Il Grinch avvistato a Salviano
Ringraziamo il "Grinch" e tutti i presenti nella foto per la disponibilità
Chi si nasconderà dietro il travestimento: un uomo o una donna?
Curioso avvistamento in via di Salviano dove, stamattina, un lettore ha filmato niente meno che il Grinch. Nel video lo si vede attraversare la strada saltellando, nascondersi dietro un’auto e infine allontanarsi con le stesse movenze non prima però di aver rivolto un saluto alla telecamera. Prima di essere “scovato” si era recato al bar per fare colazione per poi con quella buffa andatura andare dai commercianti della strada per un saluto. Il Grinch, reso celebre dal film del 2000 interpretato da Jim Carrey, è passato alla storia per il suo cuore “di due taglie più piccolo” e per il suo tentativo di sabotare le feste degli abitanti di Chinonso. Alla fine, però, come molti ricordano, si lascia travolgere dallo spirito natalizio
