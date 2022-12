Il gruppo Azimut|Benetti raggiunge l’obiettivo di raddoppiare la tredicesima dei dipendenti

Paolo e Giovanna Vitelli

Il bonus, fortemente voluto da Paolo e Giovanna Vitelli e dal management alla guida dell’azienda, è volto ad affiancare i dipendenti in un momento critico dell’economia internazionale, che ha visto il potere di acquisto delle persone ridursi sensibilmente a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita

Nel mese di dicembre i dipendenti delle cinque sedi italiane del Gruppo Azimut|Benetti riceveranno un secondo bonus straordinario, che concretamente raddoppia il valore della tredicesima. Il bonus, fortemente voluto da Paolo e Giovanna Vitelli e dal management alla guida dell’azienda, è volto ad affiancare i dipendenti in un momento critico dell’economia internazionale, che ha visto il potere di acquisto delle persone ridursi sensibilmente a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Un primo bonus era stato erogato dal Gruppo nel mese di febbraio 2022, in seguito alla pubblicazione delle stime sull’aumento delle spese per l’energia e il carburante. Le persone del Gruppo Azimut|Benetti hanno così affrontato la prima parte dell’anno con un supporto da parte dell’azienda e potranno ora festeggiare il Natale e il 2023 contando su un’entrata straordinaria, che incide positivamente sul reale potere d’acquisto in un momento in cui “spesa” significa anche condivisione con famiglia e amici.

Il benessere dei dipendenti è la bussola che orienta molte delle scelte del Gruppo. L’azienda è sempre stata all’avanguardia nelle tematiche del lavoro e nella certificazione per il rispetto rigoroso dei requisiti di salute e sicurezza in tutti i siti produttivi. Questo intervento straordinario del vertice vuole essere anche un forte segnale di apprezzamento per il lavoro della nostra squadra, fatta di competenze eccellenti che hanno consentito di raggiungere obiettivi di crescita al di sopra delle aspettative.

Il bonus viene destinato tramite l’erogazione di servizi e ticket welfare per un valore parametrato in base a fasce di reddito, secondo quanto previsto dal Decreto aiuti varato a novembre dal Consiglio dei Ministri. I dipendenti potranno così godere della completa detassazione e beneficiare della cifra lorda, aumentando realmente il loro potere di acquisto, grazie anche al lavoro realizzato per garantire molte alternative di utilizzo dei ticket in ognuno dei territori in cui sono presenti gli stabilimenti e in cui vivono i dipendenti del Gruppo: Piemonte, Liguria, Toscana e Marche. Il bonus si inserisce in un percorso di welfare che quest’anno ha visto il Gruppo Azimut|Benetti impegnato in molteplici attività, estese anche a beneficio delle famiglie: il 16 dicembre nella sede di Avigliana ventisei giovani studenti – figli di dipendenti di Azimut – sono stati premiati con una borsa di studio per meriti scolastici. Un impegno concreto oggi, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro.

