Il Gs Carli Salviano piange il suo ex presidente Luciano Nannipieri

di Giacomo Niccolini

Lutto nel mondo del ciclismo e dello sport per la scomparsa dello storico ex presidente della squadra a due ruote del Gs Carli Salviano Asd, Luciano Nannipieri. Si è spento all’età di 89 anni lasciando così la figlia Michela e tutte le persone che nel corso degli anni hanno saputo apprezzare la sua bontà d’animo e il suo spirito sempre gioviale e aggregativo, sempre pronto allo star bene insieme. “Il mio babbo ha dedicato la vita allo sport e alla squadra di ciclismo del Gs Carli Salviano di cui è stato presidente per circa 40 anni – ricorda tramite QuiLivorno.it con amore e affetto la figlia Michela, che ringraziamo per la disponibilità – Ha avuto anche per circa 60 anni un’attività alimentare nel quartiere S. Jacopo che conduceva insieme a suo fratello che è scomparso due anni fa. Era molto conosciuto nel rione proprio per aver servito generazioni e generazioni dietro al bancone. Un’altra passione di mio padre era quella per il Livorno Calcio che ha sempre seguito con passione, tifoso amaranto vero e appassionato da una vita”.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Luciano Nannipieri lo potrà farlo domenica 29 settembre quando, intorno alle 10,30, partirà il corteo funebre verso il cimitero comunale dei Lupi dove, lunedì 30 settembre la salma di Nannipieri verrà cremata alle 8,30 del mattino.

“Nannipieri è stato lo storico presidente del nostro gruppo sportivo – ricorda tramite una nota sulla pagina Facebook la società del Gs Carli Salviano Asd – La dote che lo contraddistingueva era quella di coinvolgere tutti i componenti del suo staff senza far pesare la propria carica. Sempre orgoglioso di vedere le maglie bianco amaranto sfrecciare per le strade toscane facendosi onore”.

