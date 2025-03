Il Labrone contribuirà alla riparazione del gozzo del Venezia danneggiato

Il dirigente della sezione nautica Venezia, Davide Paoletti, che ringraziamo per la disponibilità, davanti alla imbarcazione danneggiata

"Oltre la rivalità, ciò che ci rende forti è la nostra Livornesità e così pur riconoscendo l'importanza dell'agonismo sportivo, riteniamo che tutti debbano avere la possibilità di partecipare e competere alla pari. L'avversario va battuto sul campo di gara, non approfittando di un problema accidentale". Il presidente Senzacqua commenta così la decisione di aiutare la cantina avversaria e il dirigente biancorosso Paoletti ringrazia. Nell'incidente, avvenuto al Ponte dei Francesi, è rimasta danneggiata la fasciatura all'altezza del capovoga di destra

“A nome di vogatori, staff, dirigenti, collaboratori e sponsor ringrazio per la gentile cortesia tutta la sezione nautica Labrone e Cristiano Lucarelli, in particolare, per aver deciso di aiutarci economicamente a riparare il danno”. A dirlo è il dirigente della sezione nautica Venezia, Davide Paoletti che racconta l’episodio: “L’incidente è avvenuto lunedì 24 marzo all’altezza del Ponte dei Francesi e ha provocato la sfasciatura dell’imbarcazione lato capovoga di destra – racconta Paoletti , che ringraziamo per la disponibilità – Stavamo rientrando in cantina dopo l’allenamento. Per fortuna nessuno si è fatto male. Il gozzo incidentato è quello da gara. Vedremo come organizzarci per le gare di maggio fino a che il danno non sarà riparato”. Appresa la notizia il presidente del Labrone Dario Senzacqua si è subito attivato: “Con la coerenza che da sempre contraddistingue nei valori di solidarietà e uguaglianza la nostra cantina, comunichiamo che contribuiremo economicamente alla riparazione. Questo inconveniente mette a rischio la disponibilità del gozzo del Venezia per le gare remiere che inizieranno tra poche settimane. Pur riconoscendo l’importanza dell’agonismo sportivo, riteniamo che tutti debbano avere la possibilità di partecipare e competere alla pari. L’avversario va battuto sul campo di gara, non approfittando di un problema accidentale. Per questo motivo, ci auguriamo che anche le altre sezioni nautiche contribuiscano con un aiuto economico per la riparazione del gozzo entro l’inizio della stagione remiera, affinché il Venezia possa partecipare alle competizioni. Questo gesto si fonda sullo spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra città e il Palio Marinaro. La riparazione del gozzo è fondamentale per continuare a mantenere viva la passione che tutti noi condividiamo per il mare e per le nostre tradizioni remiere. Oltre la rivalità, ciò che ci rende forti è la nostra Livornesità: quella capacità di essere uniti nei momenti di bisogno, di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per un bene comune. La nostra città, i nostri simboli e la nostra passione per il mare meritano questo impegno. Uniti possiamo fare la differenza”.

