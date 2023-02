Il Lem porta Livorno e il Mascagni Festival alla BIT di Milano

Alcuni momenti della conferenza stampa del Lem alla BIT di Milano

Ospiti dello stand della Grecia, Adriano Tramonti e Marco Voleri hanno fatto conoscere la città ad una platea molto interessata di giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Il 4 agosto il Festival Mascagni omaggerà Callas con lo spettacolo [email protected]

Fondazione Lem, braccio turistico del Comune di Livorno, lunedì 13 febbraio ha portato Livorno alla BIT di Milano. Su invito di Toscana Promozione Turistica, Adriano Tramonti responsabile eventi e promozione della Fondazione e Marco Voleri direttore artistico del Mascagni Festival hanno fatto conoscere Livorno ad una platea molto interessata di giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Tramonti ha fatto riferimento alla presenza in città della comunità greca – una delle prime a insediarsi in città, ricordando che i primi vogatori era di origine greca – e della chiesa greco ortodossa; Voleri ha illustrato le caratteristiche del Mascagni Festival, ricordando che il grande compositore Pietro Mascagni era livornese e annunciando che nell’ambito del Festival il 4 agosto, nel giorno dell’ultima interpretazione di Callas nel ruolo di Santuzza in Cavalleria Rusticana, verrà presentato a Livorno lo spettacolo [email protected] con Giuliana De Sio nel ruolo della celebre soprano statunitense di origini greche. Uno stand quindi, quello greco in cui è stato ospitato il Lem, tutt’altro che causale. A chiusura delle presentazioni di Tramonti e Voleri la cantante della Mascagni Academy, Carmen Lopez, ha intonato un’aria di Cavalleria Rusticana nel ruolo di Santuzza.

Condividi: