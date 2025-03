Il Lions Club Livorno Porto Mediceo dona 6.000 € alla Fondazione Monasterio

In occasione della visita del Governatore del Distretto Lions i medici della Fondazione Monasterio, specializzati in interventi cardiaci sui bambini, hanno relazionato con video e diapositive il loro operato in Africa dove annualmente trasferiscono la loro professionalità al servizio dei bambini con problemi cardiaci. Il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha fatto una donazione di €. 6.000, frutto di una raccolta effettuata con un’asta dei vini, alla Fondazione Monasterio. Durante la serata sono stati premiati con il Melvin Jones i soci dr.sa Paola Andreani, dr.sa Adriana Lazzaroni e avv. Michele Zanotti. Si tratta di un prestigioso riconoscimento lionistico tributo al loro contributo per l’attività svolta all’interno del club.

