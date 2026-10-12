Il livornese Andrea Poggianti sfida il Sahara: 120 chilometri nel deserto

Sarà uno dei soli tre italiani al via della Marathon des Sables in Marocco: "Ho dedicato un anno alla preparazione dopo anni di inattività. Non è mai troppo tardi per ripartire"

Centoventi chilometri nel deserto del Sahara, una sfida che richiede resistenza, preparazione e forza mentale. Tra i protagonisti della MDS Trek in Marocco ci sarà anche il livornese Andrea Poggianti, pronto a vivere la sua prima partecipazione a una delle manifestazioni legate alla celebre Marathon des Sables, tra gli eventi nel deserto più conosciuti al mondo. La partenza è prevista per martedì 13 ottobre. A rappresentare l’Italia saranno soltanto tre partecipanti: oltre a Poggianti, ci saranno Fabio Guglielmi, di Verbania, e Irene Monterotti, di Lucca. Per il professionista livornese, direttore commerciale di una società che opera nel settore immobiliare, l’appuntamento in Marocco rappresenta molto più di una prova sportiva. “Per me questa partenza rappresenta il risultato di un anno di preparazione”, racconta Andrea. Un percorso affrontato con il supporto di una nutrizionista, una preparatrice atletica, osteopati e fisioterapisti, senza dimenticare il sostegno della famiglia e degli amici. Un lavoro costruito nel tempo, fatto di allenamenti e sacrifici, per arrivare pronto a un’esperienza tanto affascinante quanto impegnativa. “Ho sentito il bisogno di rimettermi in gioco e dedicare tempo anche a me stesso”, spiega. La scelta di una prova così impegnativa non è stata casuale: “Ho scelto una sfida così impegnativa proprio per avere uno stimolo forte, un obiettivo che mi spingesse ad allenarmi con costanza e determinazione”.

La MDS Trek è diventata così il traguardo verso cui indirizzare energie e motivazioni, trasformando la decisione di tornare a fare sport in un progetto concreto. “Vorrei che questa esperienza trasmettesse un messaggio semplice: anche dopo anni di inattività si può ricominciare. Con impegno, pazienza e il giusto supporto, possiamo raggiungere traguardi che prima sembravano fuori dalla nostra portata”. L’avventura potrà essere seguita attraverso fotografie e aggiornamenti pubblicati sul profilo Instagram ufficiale della Marathon des Sables.

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