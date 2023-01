Il livornese Michele Crestacci tra gli attori del BarLume

Da destra a sinistra gli attori sul set Michele Crestacci, Corrado Guzzanti e Daniele Marmi

L'attore teatrale e comico livornese è Luchino lo spazzino nelle storie 2023 della serie Sky: "Ho realizzato un sogno. Grandissima esperienza spero di essere richiamato. Il mio ruolo? Ganzissimo". Chi sono gli attori livornesi nel cast

Michele Crestacci è tra gli attori della serie 2023 di Sky Original, I Delitti del BarLume, in onda su Sky. Michele ha ottenuto la parte di Luchino nel ruolo di spazzino. “Ho realizzato un piccolo grande sogno“, racconta a QuiLivorno.it l’attore teatrale e comico livornese. “Il primo provino l’ho fatto dieci anni fa circa, ero in lizza per fare il ruolo di “barrista” che poi è andato al mio amico Cioni”. E’ facile quindi capire quanto sia grande la gioia di Michele per essere riuscito a entrare nel cast, tra l’altro ottenendo un ruolo “ganzissimo”. Non solo, la gioia è doppia perché ha recitato al fianco di Corrado Guzzanti. “Per un comico è come per un calciatore giocare con Maradona – prosegue Crestacci – è stata una grandissima esperienza, spero di essere richiamato”. Quest’anno Michele, per coloro che seguono la serie, sapranno che è comparso nella prima e, soprattutto, nella terza e ultima storia. “E’ stato bellissimo. Dopo tanti anni di teatro mi piacerebbe proprio continuare questa strada”. E noi glielo auguriamo.

Oltre a Crestacci, gli attori livornesi che hanno recitato nelle tre storie 2023 sono Guglielmo Favilla e Marcello Marziali (ricordiamo Claudio Marmugi nel ruolo di inviato Tv stagioni 2015-2018), poi Massimo Paganelli e Alessio Pianigiani di Castiglioncello e Enrica Guidi di Cecina. Fotografi livornesi di scena Paolo Ciriello e Giulia Barini. Regista Roan Johnson di Pisa.

