Il livornese Stefano Santoni convocato ai mondiali di footgolf

Per Santoni, già protagonista tra Mondiali ed Europei, arriva un’altra prestigiosa convocazione dopo una stagione da leader nel campionato italiano Senior. Rappresenterà l’Italia nel Mondiale Senior a squadre in programma dal 27 maggio al 7 giugno ad Acapulco

Anche Livorno avrà il suo rappresentante al FIFG FootGolf World Championship si terrà dal 27 maggio al 7 giugno 2026 nella splendida cornice di Acapulco, in Messico, poco prima della kermesse dei Mondiali di Calcio: il veterano Stefano Santoni, alla sua seconda convocazione mondiale dopo quella di USA 2023, e dopo aver rappresentato i colori azzurri anche agli Europei del 2019 in Inghilterra, ad Euro 2021 in Ungheria, e ad Euro 2024 in Turchia. L’esperto footgolfer livornese, da due anni in forza al Footgolf Prato, difenderà i colori dell’Italia nel Mondiale a Squadre Senior (over 45). Il Team capitanato dal veneto Andrea Lappo, vanta anche ex giocatori professionisti in squadra, tra cui Michele Marcolini (535 presenze e 55 gol nei professionisti). L’Italia è sorteggiata nel Girone E insieme a Cile, Germania e Giappone. L’esordio degli azzurri sarà contro il Cile Mercoledì 3 giugno, ore 7:42 locali (15:42 italiane). Per Santoni una carriera ricca di successi, con ben 148 podi. In bacheca spiccano il titolo di Campione Italiano FIFG, la Coppa Italia Individuale e quella a Squadre, oltre a due titoli regionali Assoluti e tre Senior. Il classe ’77 amaranto sta vivendo un momento magico, in quanto è attualmente il leader della categoria Senior, sia del Campionato Italiano che di quello Regionale, grazie ad una partenza super in questo 2026, frutto anche di una meticolosa preparazione con allenamenti molto intensi, che si sono svolti principalmente al circolo Libertas Sport Livorno, divisi tra palestra e tennis per intensificare potenza, elasticità e tonicità. La formula prevede che delle 24 squadre si qualifichino le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze, che approderanno agli Ottavi di Finale con la classica eliminazione diretta fino alle Finali 1° e 3° posto. Tutti i match saranno disputati nella modalità match-play.

Per seguire l’edizione messicana del Mondiale, che vede la partecipazione di 1.200 atleti provenienti da 60 Paesi diversi:

Official Web Site: www.footgolf.sport/acapulcoworldcup2026

Link live scoring per seguire la diretta del Mondiale a squadre senior: https://fifg.bluegolf.com/bluegolf/fifg25/event/fifg25387/contest/1/leaderboard.htm

Facebook: https://www.facebook.com/FIFGFootGolfWorldChampionship

Instagram: fifgfootgolfworldchampionship

Video Presentazione: https://youtu.be/SZG66U7pjp0?si=KPHrEGpqc0GthTVk

Sito: www.footgolf.sport/acapulcoworldcup2026

Riprese TV: Televisa Univision Mexico

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