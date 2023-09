Il livornese Tommaso Perrino tra le stelle dello sport alla Ryder Cup

Il giocatore paralimpico, numero 6 del ranking e CT della Squadra Nazionale Paralimpica, fa parte del “Team Pavin” con Carlos Sainz, pilota della Ferrari, Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro nel 2004, Victor Cruz, ex giocatore di football americano e l’attrice hollywoodiana Kathryn Newton. “Il giorno più bello della mia vita sportiva”. Con Sainz, nel corso della prima giornata, si è confrontato con Popert e Djokovic

Dopo il secondo posto nel G4D Tour Bmw Pga Championship disputato al Wentworth Club a Virginia Water in Inghilterra, il livornese Tommaso Perrino ha giocato mercoledì 27 settembre una delle sfide più emozionati della sua carriera. E’ iniziata infatti la “Ryder Cup 2023”, la competizione più famosa al mondo, promossa dall’European Tour e dalla Professional Golfers’ Association of America, che vede in campo una selezione dei migliori giocatori statunitensi ed europei e che si gioca per la prima volta in Italia, presso il Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma, davanti a 50.00 persone. Grandi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, appassionati di golf, sono scesi in campo oggi per l’All Star Match, uno show unico nel quale si affronteranno le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin, rispettivamente alla guida del Team Europe e del Team Usa. Il giocatore paralimpico, Perrino, numero 6 del ranking e CT della Squadra Nazionale Paralimpica Maschile e Femminile della Federazione Italiana Golf farà parte del “Team Pavin”, con Carlos Sainz, pilota della Ferrari, Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro nel 2004, Victor Cruz, ex giocatore di football americano e l’attrice hollywoodiana Kathryn Newton.

Novak Djokovic, tennista più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam, e Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il Real Madrid, saranno nel “Team Monty” insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, allo youtuber Garrett Hilbert e all’atleta paralimpico, l’inglese Kipp Popert.

Nel torneo Perrino, con il compagno di squadra Sainz, si è confrontato con Popert e Djokovic. Ha dichiarato Tommaso, con a fianco il brand skin4passion anche in questa importante occasione: “Oggi è stata un’emozione fortissima. Entrare in campo con campioni del calibro di Sainz e Djokovic, con il pubblico impazzito che applaudiva, è stata davvero un’esperienza indimenticabile. Abbiamo giocato bene ma abbiamo perso il match. Nonostante questo, la Ryder Cup resterà per sempre nei miei più bei ricordi. E’ stato bellissimo vedere la collaborazione e l’umanità di questi grandi campioni, che hanno cercato in tutti i modi di mettermi a mio agio. Ringrazio i miei sponsor per il continuo sostegno e, in special modo, il mio maestro Maurizio Ravinetto, che è sempre stato al mio fianco”.

Condividi: