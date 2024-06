Il maestro Grasso porta la troupe francese in tour e dirige Volare alla Scalinata

La puntata andrà in onda nella trasmissione tv Echappées Belles che da 18 anni va in onda il sabato sera su France 5. In qualità di accompagnatore, il maestro ha portato la troupe televisiva al Mercato Centrale, alla Terrazza Mascagni, alla scoperta del Voltone e dei gozzi e per finire alla scalinata di Antignano dove Grasso e il suo coro si sono esibiti con Volare per far conoscere anche Il Mare dei ricordi: "E' stato un onore"

“Per me è stata una giornata davvero incredibile: essere stato fianco a fianco ad una troupe di grandi professionisti di una trasmissione che da 18 anni è il serale del sabato sera di France 5 è stato un grande onore. Ho imparato tante cose e sentirmi ringraziare per il mio impegno e la mia professionalità è stato anche emozionante e mi dà la spinta a fare sempre meglio quello che faccio”. E’ entusiasta il maestro Cristiano Grasso, direttore del coro Spring Time-MondayGirls, che giovedì 30 maggio ha accompagnato la troupe di Echappées Belles in giro per la città per realizzare un servizio tv. La puntata è sulla Toscana, parlerà quindi anche di Livorno, e andrà in onda nella diciannovesima edizione del programma. In qualità di accompagnatore, il maestro ha portato la troupe televisiva al Mercato Centrale, alla Terrazza Mascagni, alla scoperta del Voltone di piazza della Repubblica, alla scoperta dei gozzi e per finire alla scalinata di Antignano dove Grasso e il suo coro si sono esibiti con Volare (“lo abbiamo scelto come brano universale”) per far conoscere anche Il Mare dei ricordi. Senza dimenticare la tappa alla scuola Lambruschini dell’istituto comprensivo Bartolena dove al coro si sono unite due classi.

