“Il Mare a Scuola”, a Livorno la terza tappa della campagna di Fondazione Marevivo

Seminari, laboratori, aule immersive e tavole rotonde sul tema dell'ecosistema marino. Obiettivo, diffondere al più presto negli istituti di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente

di Giulia Bellaveglia

Arrivata anche a Livorno, a bordo della motonave Patrizia, la campagna educativa “Il Mare a Scuola”, ideata dalla Fondazione Marevivo in collaborazione con Msc Foundation. Finalità dell’iniziativa, la promozione di una “cultura del mare” e della conoscenza dell’ambiente a partire dai banchi di scuola con l’obiettivo di diffondere al più presto negli istituti di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente.

“Per affrontare il problema della crisi climatica – afferma Rosalba Giugni, presidente di Marevivo – è necessario un cambio di paradigma dei nostri comportamenti, e solo con una maggiore consapevolezza ambientale può avvenire la transizione ecologica indispensabile per continuare a vivere su questo pianeta. È fondamentale conoscere il ruolo e l’importanza dell’ecosistema marino, attraverso la formazione scolastica a tutti i livelli, per stimolare l’uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo”.

Tante le attività di educazione dedicate agli studenti: seminari e laboratori innovativi e sperimentali sull’acidificazione degli oceani e le sue conseguenze sull’ecosistema. “La nostra fondazione – aggiunge Daniela Picco, direttrice esecutiva della Msc Foundation – sostiene con forza questa campagna, pioniera della conservazione marina la cui dedizione ci ispira da anni. Chi conosce il mare, lo rispetta: per questo finanziamo la relativa educazione nelle scuole italiane. Nei nostri dieci anni di partnership abbiamo visto oltre 15mila studenti e le loro famiglie beneficiare dell’educazione ambientale. Ci auguriamo di vederla nei programmi scolastici di tutta la nazione, mettendo in grado la prossima generazione di proteggere i nostri ambienti”. A bordo, allestita anche una sala immersiva “dal grande al piccolo” per “ascoltare” la voce dei cetacei proveniente dalle profondità degli oceani e scoprire cosa c’è alla base del loro funzionamento.

Presenti alla tavola rotonda, tra gli altri, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, il comandante dell’Accademia Navale Lorenzano Di Renzo, il dirigente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale Claudio Capuano, la provveditrice Cristina Grieco, vide dirigente dell’istituto nautico Francesca Bernini, il presidente di Porto Livorno 2000 Matteo Savelli e Giovanni Raimondi in rappresentanza dell’Acquario di Livorno.

