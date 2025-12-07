Il Mare dei Ricordi ospiterà il “ricordo” di Loris Rispoli
Il figlio Andrea: "L'importanza della memoria è un tema che è sempre stato caro a babbo. Ringraziamo Mario e ringraziamo la cittadinanza e le istituzioni per averci fatto sentire un affetto incredibile con aneddoti e ricordi"
Il Mare dei Ricordi presto ospiterà il “ricordo” di Loris Rispoli. Il figlio Andrea, che ringraziamo per la disponibilità, ringrazia Mario “perché quello che fa è molto bello. L’importanza della memoria è un tema che è sempre stato caro a babbo”. E aggiunge: “Ringraziamo la cittadinanza e le istituzioni per averci fatto sentire un affetto incredibile. Tutte le persone che in questi giorni mi hanno fermato per raccontarmi qualche aneddoto su mio padre o su come la sua determinazione le ha ispirate a impegnarsi sono state veramente d’aiuto a superare questo momento difficile”.
