Il Mare dei Ricordi ospiterà il “ricordo” di Loris Rispoli

Il figlio Andrea: "L'importanza della memoria è un tema che è sempre stato caro a babbo. Ringraziamo Mario e ringraziamo la cittadinanza e le istituzioni per averci fatto sentire un affetto incredibile con aneddoti e ricordi"

Il Mare dei Ricordi presto ospiterà il “ricordo” di Loris Rispoli. Il figlio Andrea, che ringraziamo per la disponibilità, ringrazia Mario “perché quello che fa è molto bello. L’importanza della memoria è un tema che è sempre stato caro a babbo”. E aggiunge: “Ringraziamo la cittadinanza e le istituzioni per averci fatto sentire un affetto incredibile. Tutte le persone che in questi giorni mi hanno fermato per raccontarmi qualche aneddoto su mio padre o su come la sua determinazione le ha ispirate a impegnarsi sono state veramente d’aiuto a superare questo momento difficile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©