Il Mare dei Ricordi supera i 2.000 ricordi

Dal dolore alla memoria condivisa: oltre 2.000 storie e una comunità in crescita per un luogo che continua a emozionare e unire persone da tutta Italia e oltre

Il Mare dei Ricordi, oggi divenuto un punto di riferimento per memoria, emozione e partecipazione collettiva, ha superati i 2.000 “ricordi” trasformandosi in un luogo sempre più visitato e riconosciuto anche oltre i confini della città e dell’Italia. “Da una storia unica è nato un luogo unico”, racconta Mario Bartoli, l’ideatore. “Il mare diventa custode di ciò che non si vuole dimenticare” aggiunge, descrivendo il significato più profondo di questo luogo. Oggi la Scalinata di Antignano accoglie visitatori da ogni parte, persone che arrivano dopo aver conosciuto la storia che lo ha generato e che scelgono di partecipare a questo percorso di memoria condivisa. “Ogni nome rappresenta un legame che continua a vivere – conclude Bartoli – In questo contesto si inserisce il Parco Inclusivo di Kyra, naturale evoluzione di un’idea che mira a unire inclusione, memoria e condivisione”.

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