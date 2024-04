Il Mercato Centrale tra i 13 mercati coperti del mondo a chiedere il riconoscimento Unesco

Nella foto all'interno dell'articolo Luigi Sena e Simone Toschi con i rappresentanti del Mercato La Buocheria di Barcellona; il Mercato Centrale a festa per le celebrazioni dei 130 anni dalla nascita

Il 3 aprile a Firenze i rappresentanti di 13 mercati al coperto di tutto il mondo, tra cui Livorno, si sono dati appuntamento per annunciare la nascita di un protocollo che porterà alla costituzione di un'associazione mondiale dei mercati storici al coperto necessaria per far riconoscere dall'Unesco i mercati storici coperti patrimonio dell'umanità

C’è anche il Mercato delle Vettovaglie tra i 13 mercati al coperto di tutto il mondo che il 3 aprile si sono dati appuntamento a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, su invito del Mercato San Lorenzo di Firenze in occasione dei suoi 150 anni, per il convegno “Uno sguardo al mondo, l’esperienza storica dei mercati alimentari in paesi con tradizioni e culture diverse”. Il convegno, al quale per il Mercato di Livorno erano presenti il presidente del Consorzio Luigi Sena e il presidente del Ccn Modì Simone Toschi, è stata l’occasione per annunciare la nascita di un protocollo tra i 13 mercati, tra cui Livorno, che porterà alla costituzione di un’associazione mondiale dei mercati storici al coperto necessaria per avanzare la richiesta all’Unesco di riconoscere i mercati storici coperti quale patrimonio dell’umanità. “Con la presentazione del protocollo – spiega sulla pagina Fb ArteCultura Magazine Massimo Manetti, presidente del consorzio del Mercato San Lorenzo – parte ufficialmente il percorso per costituire un’associazione dei mercati storici con l’intento di arrivare al riconoscimento Unesco. Abbiamo presentato il memorandum all’interno del quale sono elencati i requisiti necessari regole e obiettivi”. “E nei prossimi giorni – annuncia Sena – sanciremo una grande amicizia con il Mercato di Barcellona: loro i più forti al mondo commercialmente nel 2023 con 23 milioni di utenti e noi… il più bello d’Europa e dei 13 presenti al convegno internazionale”.

I 13 mercati aderenti sono: Spagna, Barcellona – La Boqueria; Spagna, Santander – Mercado de la Esperanza; Germania, Berlino – Markthalle Neun; Norvegia, Oslo – Oslo Mathallen; Giappone, Kyoto – Mercato Nishiki; Irlanda, Cork – English Market; Svezia, Malmö – Malmö Saluhall; Danimarca, Copenaghen – TorvehallerneKB; Italia, Follonica – MEQ; Italia, Livorno – Mercato delle Vettovaglie; Italia, Firenze – Mercato di San Lorenzo; Gerusalemme, Mahane Yehuda Market, Lettonia, Riga Central Market.

