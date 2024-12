Il Mercato delle Vettovaglie sul Financial Times

Il direttore Ciapini commenta la notizia: "Un onore ed un vanto per la nostra città. Abbiamo il petrolio e spesso non ce ne accorgiamo. Negli ultimi anni nella nostra città si è innescato un processo di valorizzazione delle nostre eccellenze, sia gastronomiche che artistiche, che dovrà crescere ogni giorno"

Il Mercato delle Vettovaglie sul quotidiano economico inglese Financial Times. In un articolo pubblicato ieri 4 dicembre, che potete leggere qui https://tinyurl.com/mryn4yuk dal titolo The world’s best food market (“Il miglior mercato alimentare del mondo”), un capitolo è dedicato anche alla “nostra” struttura. Abbiamo invitato a commentare la notizia il direttore di Confesercenti, che ringraziamo per la disponibilità, Alessandro Ciapini: “Vedere menzionato, da una giornale così prestigioso, il nostro mercato tra i migliori food market nel mondo è un onore ed un vanto per la nostra città. Abbiamo il petrolio e spesso non ce ne accorgiamo. Negli ultimi anni nella nostra città si è innescato un processo di valorizzazione delle nostre eccellenze, sia gastronomiche che artistiche, che dovrà crescere ogni giorno. Le prossime riqualificazioni dell’area mercatale ritengo saranno un richiamo importante per il turismo internazionale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©