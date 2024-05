“Il mio progetto per provare ad acquistare l’Us Livorno”

Si chiama Andrea Locatelli, ha 64 anni, ed è un manager ed ex vice presidente del colosso Infront Sport & Media. Al telefono con QuiLivorno.it non si nasconde: "Ho pronto un progetto molto inclusivo che riguarda l'Us Livorno Calcio". Con lui ci sarebbero anche una ventina di imprenditori locali e non e alcuni volti storici della storia sportiva amaranto tra cui Protti e Lucarelli. La redazione di QuiLivorno.it ha provato incessantemente a contattare, nel pomeriggio del 2 maggio, il patron amaranto Joel Esciua, il quale, impossibilitato al momento, non ha ancora potuto offrire una replica a questa manifestazione di interesse. Siamo in attesa di potervi fornire una sua risposta al riguardo

di Giacomo Niccolini

Partiamo dal presupposto che l’Us Livorno Calcio 1915 è di proprietà di Joel Esciua e al momento la società non è di certo in vendita. Questo però non sembra in alcun modo scoraggiare Andrea Locatelli, ex vice presidente del colosso Infront Sport & Media, attualmente libero professionista classe 1960, imprenditore milanese con origini labroniche da parte di mamma. Un manager in primis ma anche un uomo di sport e un grande appassionato di calcio che starebbe portando avanti un progetto per provare a comprare l’Us Livorno Calcio 1915. “Si tratta di un progetto molto inclusivo che riguarda il Livorno calcio”, ha confermato non nascondendosi, e mettendoci la faccia, a QuiLivorno.it Locatelli contattato telefonicamente nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. Un progetto davvero innovativo, unico nel suo genere in Italia, e che riguarderebbe una solida parte di circa venti imprenditori locali, e non, e altri soggetti privati. Un

progetto che Locatelli sarebbe pronto a spiegare alla città in un incontro pubblico, se tutti i tasselli dovessero andare al loro posto, entro la fine del mese. In questo progetto non mancherebbero nomi noti e sportivi amaranto che hanno regalato gioie e soddisfazioni sportive ai tifosi durante il recente passato tra cui Igor Protti e Cristiano Lucarelli i quali si sarebbero confrontati in una riunione effettuata in questi ultimi giorni proprio qua in città .

Locatelli ribadisce la grande passione per il mondo del calcio (“ho giocato anche a pallone nelle giovanili del Milan, arrivando a calcare i palcoscenici di serie C”) e che Livorno, pur essendo cresciuto al Nord e con un tipico accento meneghino, la conosce bene e che sa benissimo cos’è il 5 e 5, il gabbione o il ponce del Civili e che gli piace da matti il cacciucco con 5 C.

