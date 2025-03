Il moletto di San Jacopo nella pagina Instagram di Io Donna

Il moletto di San Jacopo inserito dal prestigioso settimanale del Corriere della Sera in un post Instagram dedicato a 10 luoghi italiani in cui “c’è tutto quello che sogniamo in questo momento”. La redazione di Io Donna, che ringraziamo per la disponibilità: “Livorno ci sembrava un posto molto bello che si legava perfettamente alla frase accostata”.

