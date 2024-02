Il mondo dei fari, domenica assemblea nazionale

Domenica 25 febbraio dalle 14 alle 18 nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia messa gentilmente a disposizione dalla AdSP ATS si terrà la nona Assemblea Nazionale dei Soci dell’APS “Il mondo dei fari-Ets”. All’Assemblea saranno ospiti l’assessore Rocco Garufo, Il dott. Gargiulo e dott.sa Moretti della AdSP, il Comandante della Zona Fari Alto Tirreno CF Martusciello e il Dott. Riposati di Porto Immobiliare oltre ai Presidente e Direttivo dell’Associazione. L’Associazione il mondo dei fari opera da 10 anni per l’apertura al pubblico del faro di Livorno in forma continuativa e all’Assemblea gli ospiti parleranno appunto dei risvolti economici, culturali e turistici che questa apertura porterebbe alla città di Livorno. Lo stesso analogo progetto, raggiunto a Genova già da alcuni anni, ha portato nel 2023 ad avere nella Lanterna circa 30.000 visitatori con un ritorno importante di immagine per la MMI che gestisce tutti i fari Italiani, per la Città di Genova e per l’indotto turistico e culturale che tali aperture hanno permesso di realizzare. Oltre alla partecipazione alle visite organizzate nei fari di tutta Italia, chiunque desideri contribuire a valorizzare il faro di Livorno può unirsi all’APS “Il Mondo dei Fari-ETS” partecipando all’Assemblea Nazionale. In tale occasione si parlerà di progetti, visite e iniziative nei fari.

