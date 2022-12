Il Moto club della polizia porta giocattoli al reparto di Pediatria

Nella foto il Moto club della polizia "gemellato" con il Topolino Club e il Moto club di Livorno

Tradizionale appuntamento natalizio del Moto club Polizia nei confronti dei meno fortunati che ha consegnato al primario un pacco colmo di giocattoli

Tradizionale appuntamento natalizio del Moto club Polizia di Stato per la solidarietà nei confronti dei meno fortunati. In particolare una delegazione dei soci ha allietato il Natale del reparto di Pediatria di Livorno consegnando al primario un pacco colmo di giocattoli donati da Ludoville di piazza Venti Settembre. E alla Rotonda di Ardenza “gemellaggio” con il Topolino Club e il Moto club di Livorno suggellato da una sfilata per le vie del centro scortata dalle volanti dell’UPGSP della Questura che hanno garantito lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

