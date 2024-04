Il muro del The Cage cambia look con un murale

Dal 22 al 26 aprile l’artista romano Lucamaleonte sarà impegnato a dipingere il muro esterno del live club livornese insieme a un gruppo di adolescenti. L'iniziativa vede coinvolti Comune di Livorno, LINC, MuraLi Diamo colore alla città, The Cage con il supporto tecnico di Sikkens Colour, Non solo Bagno, Borgo Burger e Villa Liburnia

L’ingresso del teatro Mascagni di Villa Corridi cambia look: a quattordici anni dal trasferimento del The Cage, premiato a febbraio 2024 come miglior live club di Italia dal Meeting delle etichette indipendenti, in via del Vecchio Lazzeretto l’ampio muro esterno adiacente ai cancelli del live club si riempirà di luce e di colore grazie alle mani dello street artist romano Lucamaleonte, che insieme a un gruppo di giovani adolescenti darà nuova vita a un altro muro livornese. L’iniziativa è parte di Citizen Art – Il valore della cittadinanza attiva attraverso la street art, il progetto che da settembre scorso ha permesso la realizzazione di alcuni percorsi artistici in città, offrendo occasioni di formazione e confronto giovanile: “Con un approccio basato sull’apprendimento, sull’azione e sull’utilizzo delle tecniche di mediazione artistica, i partecipanti al progetto hanno potuto esplorare il contesto pubblico, realizzando infine un intervento concreto” spiega Ilaria Tamalio di MuraLi. Dal 22 al 26 aprile, l’artista Lucamaleonte sarà quindi impegnato a dipingere il muro esterno del live club livornese insieme a un gruppo di adolescenti: l’iniziativa concluderà il progetto nel suo complesso e permetterà di valorizzare e rigenerare l’area di via del Vecchio Lazzeretto, luogo amato e frequentatissimo dai cittadini livornesi di tutte le età. Il progetto sarà realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno e grazie al contributo della Cooperativa LINC e dell’associazione MuraLi Diamo colore alla città, oltre che al sostegno dell’Associazione Culturale The Cage e al supporto tecnico di Sikkens Colour, Non solo Bagno, Borgo Burger e Villa Liburnia. L’associazione MuraLi sarà presente al The Cage la sera del 24 aprile, durante il concerto dei Modena City Ramblers, con un proprio stand.

L’ARTISTA

Lucamaleonte nasce a Roma nel 1983. Inizia le sue prime opere sui muri della capitale nel 2001 e dopo un breve inizio con poster e adesivi, ben presto la sua attenzione si sposta sulle opere su tela. La continua ricerca lo ha portato a perfezionare la cosiddetta tecnica dello stencil, che lo ha reso un artista dallo stile inconfondibile, uno dei pochi al mondo che utilizza mascherine e vernice per realizzare stencil multilivello molto elaborati e caratterizzati da una sovrapposizione di numerosi strati di colore. Le mostre personali e collettive che ha collezionato dal 2004 a oggi sono oltre cinquanta, da Milano a Melbourne e Adelaide, passando per Berlino, Parigi, e New York. Con il collettivo francese Stencil History X ha esposto nelle principali capitali europee, da Londra a Barcellona. Lucamaleonte è anche promotore della street art internazionale e insieme a Sten e Lex ha ideato e curato le tre edizioni del Festival International Poster Art a Roma. Negli ultimi anni ha incrementato l’attività di illustratore e pittore, collaborando con diversi marchi, dall’alta gioielleria all’abbigliamento sportivo, fino a progetti editoriali con LaTerza, L’Espresso, Gorilla Sapiens Edizioni. Ha inoltre preso parte all’esposizione itinerante Twenty Street Artists, commissionata dai Green Day, per la quale è stato chiesto a ciascuno dei venti artisti incaricati di creare un dipinto che si basasse su una canzone del loro album 21st Century Breakdown. Lucamaleonte è stato anche tra gli invitati al Cans Festival a Leake Street organizzato da Banksy a Londra nel 2008.

