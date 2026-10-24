Il Museo della Città diventa una nuova location per matrimoni e unioni civili

Foto realizzata con l'intelligenza artificiale, l'effettivo utilizzo della nuova sede scatterà tra sei mesi

Livorno amplia le possibilità per chi desidera celebrare un momento importante della propria vita in una cornice suggestiva della città con l'apertura della sala del Grande Rettile. Cerimonie nel terzo fine settimana del mese

Foto realizzata con l’intelligenza artificiale, l’effettivo utilizzo della nuova sede scatterà tra sei mesi

Livorno amplia le possibilità per chi desidera celebrare il proprio matrimonio civile o la propria unione civile in una cornice suggestiva della città. Approvata dalla giunta l’istituzione di un nuovo ufficio separato di Stato civile nella sala del Grande Rettile del Museo della Città in piazza del Luogo Pio. La decisione si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per ampliare il numero delle location disponibili, offrendo ai cittadini la possibilità di vivere un momento importante della propria vita in luoghi legati alla storia e al patrimonio culturale livornese.

Cerimonie nel terzo fine settimana del mese

La nuova sede si aggiunge a quelle già previste: la sala delle cerimonie di Palazzo Vecchio e la saletta dello Stato civile del Palazzo Nuovo (oltre a Villa Mimbelli, dove però le celebrazioni sono momentaneamente sospese fino a nuova disposizione). Le celebrazioni nella sala del Grande Rettile si svolgeranno nel terzo fine settimana di ogni mese. Il sabato e la domenica le cerimonie saranno possibili al mattino, con appuntamenti alle 10, alle 11 e alle 12. Il sabato sono previste anche le fasce pomeridiane delle 16, 17 e 18. Le modalità operative per l’impiego degli spazi saranno definite attraverso uno specifico disciplinare, predisposto dal Settore Attività culturali, Biblioteche e Musei.

Avvio previsto tra sei mesi

L’effettivo utilizzo della nuova sede non sarà immediato. La delibera stabilisce infatti che l’operatività partirà decorsi sei mesi dall’esecutività dell’atto, così da consentire la corretta organizzazione delle prenotazioni e lo svolgimento delle formalità necessarie per le pubblicazioni di matrimonio o per le richieste di costituzione delle unioni civili.

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