Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in gara ad Art Bonus 2025

Già vincitore la scorsa edizione, quest'anno rappresenterà Livorno con il progetto “Un museo per apprendere, un museo per vivere”. Si può votare fino a lunedì 14 aprile attraverso il sito del Museo (link diretto https://shorturl.at/ReScp). Martedì 15 aprile click day: si potrà votare mettendo “mi piace” alla pagina Facebook e Instagram del Museo. Michele Crestacci, Claudio Marmugi e Marco Conte con un video che sarà online sui social del Museo e della Provincia, invitano al voto

di Martina Romeo

Art Bonus, misura legislativa dello Stato che permette agli imprenditori (“mecenati”) di far fiorire la cultura in Italia destinando risorse per progetti culturali, ha da qualche giorno avviato la nuova edizione del concorso. Organizzato tutti gli anni dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC per offrire maggiore visibilità alle strutture culturali, pubbliche e/o private che si avvalgono del sostegno dei loro donatori, il concorso vede anche quest’anno la partecipazione del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, scelto per rappresentare Livorno con il progetto “Un museo per apprendere, un museo per vivere”. Quest’ultimo, continuazione del precedente progetto poliennale vincitore del concorso Art Bonus 2023 nella categoria “Beni e luoghi della Cultura”, finalizzato soprattutto allo sviluppo di programmi di didattica delle scienze naturali, si avvale del sostegno della Fondazione Livorno. Aspetto importante del concorso è anche il vantaggio fiscale che riceverà il mecenate dei progetti vincitori, pari al 65% dell’intera somma versata. “Per noi è una novità positiva – è intervenuto alla conferenza Luciano Barsotti, presidente di Fondazione Livorno – anche se non abbiamo certo aspettato l’Art Bonus per sostenere il Museo. Lo sosteniamo attivamente in tutte le sue iniziative e organizzazioni dai primi anni 2000 e in progetti come quelli qui coinvolti, progetti educativi, si ha il bisogno di sostegno per la realizzazione delle diverse attività didattiche”. Per partecipare alla prima fase del voto, aperta a tutti fino alle ore 12:00 di lunedì 14 aprile, basta cliccare su questo https://shorturl.at/ReScp, url che porta direttamente alla pagina del Museo. Per rendere ufficiale il voto, l’utente dovrà inserire il personale indirizzo di posta elettronica nell’apposito spazio di riferimento dove arriverà poi un’email contenente il link da digitare per confermare definitivamente il proprio voto. La seconda fase, invece, si svolgerà attraverso i “mi piace” sui social (Facebook e Instagram) martedì 15 aprile – dalle 8 alle 20 – e sarà un Click Day mirato alla votazione dei quindici progetti finalisti e alla conseguente scelta dei vincitori di questa edizione di Art Bonus. Le strutture coinvolte pubblicheranno sui propri canali social, oltre al link per votare, anche video e/o post. “In questi giorni tanti nostri sostenitori hanno espresso la loro preferenza, ma chiediamo ancora un aiuto per essere certi di entrare tra i progetti finalisti che accedono alla fase finale” ha tenuto a dichiarare Anna Roselli, direttrice del Museo. Richiesta sostenuta anche dal vicedirettore Antonio Borzatti e dal consigliere provinciale Pietro Caruso, presenti alla conferenza. “La volta precedente migliaia di persone hanno risposto al nostro appello, votando il progetto del Museo e portandolo alla fase successiva con un bel bagaglio di consensi. Per questo rinnoviamo l’appello a sostenere ancora il Museo del Mediterraneo, polo di produzione culturale in tutto il territorio”, ha concluso Caruso. Alla campagna in favore del Museo hanno partecipato anche Michele Crestacci, Claudio Marmugi e Marco Conte con tre video che invitano al voto, i quali saranno pubblicati sui social del Museo e della Provincia. La Provincia di Livorno, inoltre, ha nuovamente inserito il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo sul sito web nazionale Art Bonus, attraverso il quale è possibile per tutti effettuare donazioni in denaro a sostegno della cultura godendo di benefici fiscali. Tutte le informazioni sull’iniziativa e sulle detrazioni fiscali sono disponibili sul sito web artbonus.gov.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©