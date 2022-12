Il Natale del Parco Mulino, intervista a Marco Paoletti

Il Parco del Mulino si presenta all’appuntamento delle feste natalizie di quest’anno con un calendario fitto fitto di tentazioni irresistibili: "Sappiamo di avere vicina una città, una comunità che ci accompagna da sempre con il sostegno e l’energia della generosità più bella"

Sarà per il coinvolgimento mosso dall’entusiasmo contagioso dei ragazzi e di tutto lo staff, guidato dalla straordinaria esperienza di Marco Paoletti, sarà per la mano sapiente e la passione del nuovo chef Matteo che sta rivoluzionando i menù, dalle pizze all’ottima carne, passando per piatti gourmet anche della tradizione livornese pronti a raccogliere la sfida di palati esigentissimi. Sarà quel che sarà, ma sta di fatto che il Parco del Mulino si presenta all’appuntamento delle feste natalizie di quest’anno con un calendario fitto fitto di tentazioni irresistibili. Il cui ricavato andrà a finanziare i nuovi progetti di integrazione e lavoro dei tanti ragazzi che gravitano intorno a una delle esperienze più amate dalla proverbiale solidarietà livornese. “L’appuntamento clou _ spiega Paoletti _ è quello di giovedì 22 dicembre con una serata a dir poco speciale al centro commerciale del Parco del Levante. Con inizio alle 20,30, abbiamo messo in piedi insieme ai ragazzi del Parco del Mulino, un menù-degustazione a base di cacciucco: entrè, baccalà mantecato e crostini al rosmarino, cacciucco, dolce fatto in casa. Ci divertiremo tutti insieme a giocarci la sfida dei piatti tradizionali natalizi con l’asso nella manica della zuppa sovrana della cucina, ma anche della storia e della cultura livornese indissolubilmente legate al mare. Eppoi ci sarà anche un’altra sorpresa”.

Cioè?

“Grazie a Cristiano Grasso, amico da sempre del Parco del Mulino, la festa diventerà unica con la musica e le voci del coro pop-rock Springtime, capace di suscitare a ogni esibizione emozioni davvero forti, belle e coinvolgenti”.

E tutto questo quanto costa?

“Il desiderio nostro, come sempre, è quello di coinvolgere più persone possibili intorno ai progetti del Parco del Mulino e così, grazie alla generosità di tanti amici, riusciamo a proporre la serata al costo di 25 euro a persona. Con la raccomandazione di prenotare chiamando il

371-4617669”.

Cos’altro c’è nel calendario natalizio delle vostre proposte?

“Da sabato 17 fino alla vigilia del 24 saremo stabili proprio alla Casetta di Babbo Natale del Parco del Levante per gestire con i nostri ragazzi il servizio di confezionamento dei pacchi-regalo. Un modo di “impacchettare” la solidarietà che rappresenta un altro grande aiuto alla realizzazione dei nostri progetti 2023. Saremo a disposizione dei clienti tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19″.

E per San Silvestro?

“E’ già tutto pronto per il tradizionale veglione con una cena curata nei dettagli da Chef Matteo, accompagnata da tanta musica dal vivo e divertimento assicurato, pianobar, karaoke e Dj set, che si terrà nei locali del Parco del Mulino a Banditella addobbati, mi viene di dire davvero con passione e amore, dai nostri ragazzi. Anche per questo appuntamento finale di saluto del nuovo anno è fondamentale la prenotazione al 371-3567130>.

Un bell’impegno per proiettarsi, più carichi che mai, nel 2023…

“Assolutamente sì, perché i progetti in vista sono tanti e di valore straordinario per accompagnare i nostri ragazzi nel loro cammino di crescita e progressiva autonomia consapevole. Certo, un cammino impegnativo per tutti noi del Parco del Mulino, ma sappiamo di avere vicina una città, una comunità che ci accompagna da sempre con il sostegno e l’energia della generosità più bella”.

