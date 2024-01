Il nucleo cani antiveleno a Coteto e in piazza Magenta

Foto tratte dalla pagina Fb Anpana che ringraziamo per la disponibilità

Eseguita stamattina la bonifica delle zone interessate dalle segnalazioni riguardanti bocconi avvelenati a Coteto in via Campania, via Lombardia, via Puglia e piazza Magenta da parte del nucleo cinofilo antiveleno dei carabinieri forestali con l'ausilio di Anpana. Nessuna traccia di veleno

Il nucleo cinofilo antiveleno dei carabinieri forestali ha eseguito stamattina, con l’ausilio di Anpana, la bonifica delle zone interessate dalle segnalazioni riguardanti bocconi avvelenati a Coteto in via Campania, via Lombardia, via Puglia e piazza Magenta. “Durante il servizio – spiega il presidente dell’associazione Anpana, Franco Fantappiè – è stata colta l’occasione per sensibilizzare i proprietari di cane incontrati sul corretto modo di comportarsi e sul motivo dell’intervento”. La bonifica è consistita nel far annusare al cane la strada alla ricerca di eventuali odori riconducibili a veleno. Non sono emerse tracce di veleno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©