Il nuovo mercato in piazza XX Settembre è realtà

Ringraziamo i commercianti per la disponibilità

Sfidando il vento, dopo il rinvio di lunedì proprio per vento forte, stamattina ha preso il via ufficialmente il nuovo mercato bisettimanale (lunedì e giovedì) in piazza XX Settembre voluto dall’amministrazione comunale per il rilancio della piazza. “Finalmente, anche se in forma ridotta a causa di assenze per malattia, siamo partiti – spiegano i commercianti che ringraziamo per la disponibilità – Lunedì i banchi, influenza e tempo permettendo, saranno al completo”. Fra gli operatori c’è ottimismo e soddisfazione per questa nuova iniziativa. Gli ambulanti sono convinti che la zona è adatta al mercato e che crescerà nel tempo. “Anche la gente sta rispondendo bene. Nonostante il freddo e il vento ci sono molte presenze fra i banchi”.

