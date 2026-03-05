Il nuovo ponte arriverà via mare e verrà varato in estate

Nella prima foto il progetto completo (il ponte e le due piazze); nelle successive le schede tecniche e il carrello che trasporterà l'impalcato via mare

"Dopo il varo in estate, potrebbe entrare in funzione entro fine anno". In esclusiva per QuiLivorno.it, parla il progettista Andrea Cecconi

“Il varo avverrà in estate poi i lavori proseguiranno con il collegamento di tutte le 25 tubazioni, i cosiddetti sottoservizi. I by-pass sono stati ultimati. L’opera potrebbe entrare in funzione entro la fine di quest’anno”. A parlare, in esclusiva per QuiLivorno.it, è l’ingegner Andrea Cecconi, che ringraziamo per la disponibilità, progettista della nuova infrastruttura insieme all’ingegnere Fabrizio Ristori, entrambi dello Studio di Ingegneria delle Strutture di Livorno. Cecconi, che fa parte anche della direzione lavori del nuovo ponte insieme al collega Paolo Formichi, illustra nel dettaglio il progetto.

Struttura e caratteristiche tecniche

Avrà una larghezza di 22 metri e una lunghezza di 54. La struttura sarà realizzata in acciaio Cor-Ten, materiale scelto per la sua elevata resistenza alla corrosione e adatto quindi ad un contesto marittimo, verrà verniciata e protetta da un carter in vetroresina con finitura di tipo navale. L’impalcato sarà del tipo a piastra ortotropa. Le due spalle di fondazione saranno rivestite con pietre recuperate dal vecchio “Tre Ponti” abbattuto.

La viabilità

Le due rampe di accesso saranno in lieve salita, necessaria per garantire l’altezza netta richiesta dalla piena idraulica duecentennale e per rendere rispondente il tracciato al codice della strada la carreggiata sarà traslata lato mare. Due corsie stradali e due percorsi ciclopedonali; sul lato terra correrà la Ciclovia Tirrenica. Per quanto riguarda l’illuminazione saranno installati corpi illuminanti bassi e anti-abbagliamento, mentre lungo le ciclopedonali i Led saranno inseriti direttamente nel corrimano dei parapetti.

Il ponte provvisorio Bailey continuerà a garantire la viabilità fino all’ultimo giorno prima dell’apertura del nuovo ponte. Prove di carico già superate e by pass dei sottoservizi, 25 tubazioni, pronto

Il varo via mare: un’operazione spettacolare di alta precisione

Uno degli aspetti più spettacolari sarà il varo. Dalla Sicilia, dopo circa cinque giorni di navigazione, in condizioni di bonaccia, l’impalcato arriverà via mare fino alla foce che sarà preventivamente dragata per consentire l’accesso della chiatta. “La chiatta si avvicinerà alle due spalle e, attraverso un sistema di quattro carrelli comandati da remoto, l’impalcato verrà sollevato, ruotato e posizionato sugli appoggi definitivi senza l’impiego di gru” spiega l’ingegnere Cecconi.

Prove di carico e sottoservizi

Le prove di carico sono già state effettuate con esito positivo: la struttura ha sopportato un carico di compressione di 800 tonnellate, registrando una deformazione residua di appena 0,1 millimetri. I sottoservizi, 25 tubi in totale, sono pronti: sia a nord sia a sud sono già stati predisposti i by-pass che permetteranno di farli transitare sul nuovo ponte.

Oltre alla infrastruttura, è previsto un “Lotto 2” (ad oggi non ricompreso nell’attuale appalto): ovvero la realizzazione di due piazze verdi di cui una, lato nord, dotata di scalinata a mare e organo marino ispirato a quello di Zara in Croazia

La ricucitura urbanistica e l’organo marino

Oltre alla infrastruttura viaria, il progetto prevede il “Lotto 2” (ad oggi non ricompreso nell’attuale appalto): ovvero la realizzazione di due piazze verdi pavimentate: una a sud e una a nord. In particolare, la piazza nord sarà dotata di una scalinata a mare e ospiterà un organo marino ispirato a quello di Zara, in Croazia. “Parliamo delle cosiddette opere di ricucitura urbanistica: spero possano essere realizzate insieme al nuovo ponte”.

Il Bailey fino all’ultimo giorno

Il ponte provvisorio Bailey continuerà a garantire la viabilità fino all’ultimo giorno prima dell’apertura del nuovo. Successivamente, sarà smontato e riportato in America.

