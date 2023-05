Il parcheggio in viale Alfieri diventa a disco orario

Sarà possibile sostare per un tempo predefinito, 2 ore dalle 8.00 alle 20.00, come indica la nuova segnaletica verticale. Il provvedimento si è reso necessario per favorire la sosta degli utenti dell'ospedale. A giorni sarà operativo

Il parcheggio in viale Alfieri, davanti all’ospedale, diventa a disco orario. Come indica la nuova segnaletica verticale sarà possibile sostare 2 ore dalle 8.00 alle 20.00. Di fatto come accade già in via della Meridiana, lato ex Pirelli: qui il parcheggio è a disco orario. In viale Alfieri sono in corso i lavori di rifacimento di tutta la segnaletica interrotti per pioggia. Una volta ultimati il disco orario entrerà in funzione. Verosimilmente dalla prossima settimana. Comunque questione di giorni. Il provvedimento si è reso necessario per favorire la sosta degli utenti dell’ospedale.

