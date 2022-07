Il Parco Pertini chiuso per disinfestazione giovedì 21 luglio

Giovedì 21 luglio il Parco “S.Pertini” sarà chiuso al pubblico per consentire la disinfestazione dalle zanzare. Il Comune effettuerà infatti nella notte tra il 20 e il 21 un servizio di igiene ambientale (con un parere dell’AUSL) proprio per la lotta a questi insetti. La riapertura del parco è prevista per le ore 7.00 del 22 luglio.

