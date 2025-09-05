Il Pontino San Marco presenta il settembre GialloRosso

Tre gli appuntamenti pensati dalla sezione nautica per rafforzare il legame tra rione, città e appassionati del mondo remiero: pulizia degli scali delle Cantine, presentazione della nuova stagione e festa per Ilio Dario Barontini. Inoltre durante le iniziative saranno presenti atleti e dirigenti storici come Attilio Lemmi e Alberto “Yoghi” Lemmi

Con l’arrivo di settembre riparte l’attività sportiva e sociale della Sezione Nautica Pontino San Marco, che ha scelto di inaugurare la nuova stagione con tre appuntamenti pensati per rafforzare il legame tra il rione, la città e gli appassionati del mondo remiero.

Pulizia degli Scali delle Cantine – Sabato 6 settembre

Il primo evento sarà una giornata di cura del quartiere: appuntamento alle ore 10:00 presso la Cantina del Pontino San Marco per la pulizia degli scali e delle cantine circostanti. Grazie al supporto tecnico di AAMPS e al patrocinio del Comune di Livorno, i partecipanti saranno forniti di guanti e sacchi per contribuire in modo concreto a rendere più bello e vivibile uno dei luoghi simbolo del rione.

Presentazione della nuova stagione – Sabato 13 settembre

Dalle 18:00 alle 23:00 in piazza XI Maggio si terrà la grande festa di presentazione dei due equipaggi del Pontino San Marco. Una serata all’insegna dello sport, della musica e della convivialità: lo Chalet San Marco Bar accompagnerà il pubblico con cibo e bevande, mentre nella piazza fronte spalti si alterneranno i Licantropi, storico gruppo livornese, e Cristiano Sbolci e Alessio Masoni de Gli Anni, per un mix di energia e tradizione.

Festa per Ilio Dario Barontini – Domenica 28 settembre

Il mese si concluderà con una giornata speciale dedicata alla memoria di Ilio Barontini, nel giorno del suo compleanno.

L’area compresa tra Scali delle Cantine e Piazza Garibaldi si trasformerà in un grande spazio di comunità: mercato, stand gastronomici livornesi doc, canzoni popolari, pittura estemporanea, musica dal vivo e cibo sociale animeranno il quartiere per tutta la giornata. Un ricco programma in continua crescita, pronto a regalare emozioni e sorprese.

La passione di un rione

Durante tutto il Settembre GialloRosso, atleti e dirigenti storici del Pontino San Marco come Attilio Lemmi e Alberto “Yoghi” Lemmi saranno presenti per testimoniare, attraverso racconti e ricordi, il significato di un impegno che va oltre lo sport: un amore autentico per i colori giallorossi e per Livorno.

