Il prefetto: “Sicurezza a rischio in via Cambini, serve un contapersone”

"La strada, lunga meno di 60 metri, è insufficiente a gestire gli attuali flussi che nel fine settimana risultano superiori alla capienza massima di 300 persone". Confesercenti e Confcommercio: "Pronti a collaborare, tuttavia è doveroso sottolineare che ad oggi non si sono mai verificati eventi di grave entità"

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha riunito oggi Comune, Forze di Polizia e associazioni di categoria per affrontare le criticità di via Cambini. La strada, si legge in un comunicato stampa della Prefettura, lunga meno di 60 metri e con tratti larghi solo 1,5 metri, offre una superficie calpestabile di 360 mq insufficiente a gestire gli attuali flussi superiori nel fine settimana alla capienza massima di 300 persone. Il prefetto ha chiesto al Comune di adottare immediatamente un’ordinanza ai sensi dell’art. 27 bis del Regolamento di Polizia Urbana, introducendo limitazioni alla vendita e consumo di alcol e misure per ridurre l’impatto acustico. “Via Cambini non può sostenere gli afflussi attuali – ha dichiarato Dionisi – La sicurezza e la convivenza civile sono a rischio. L’ordinanza deve arrivare nei prossimi giorni con misure chiare contro abuso di alcol e rumore. Alle associazioni di categoria è stata richiesta l’attivazione di un sistema di contingentamento con numero chiuso tramite contapersone per garantire il rispetto del limite di 300 presenze. Il prefetto ha ribadito: “Serve un numero chiuso. Gli esercenti devono essere parte attiva: il controllo degli accessi è indispensabile. Mi aspetto che queste misure siano operative entro la prossima settimana”.

Nota congiunta di Confesercenti e Confcommercio

Al termine della riunione la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci e il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: “Questo è stato un primo passo per un successivo confronto costruttivo. All’eventuale ulteriore tavolo tecnico, intendiamo portare l’attenzione sulla libertà di fare impresa, mantenendo al contempo i criteri di sicurezza che hanno la priorità assoluta. È doveroso sottolineare che, ad oggi, non si sono mai verificati eventi di grave entità. Se è necessario intervenire e migliorare le condizioni esistenti, come Associazioni siamo pienamente presenti e restiamo a disposizione delle istituzioni. Ciò che va scongiurato è l’idea che via Cambini possa essere considerata il ricettacolo di tutti i mali e le criticità della città. Il Protocollo di autogestione sottoscritto da quasi tutti gli imprenditori della strada è un segnale tangibile della loro evidente disponibilità e della volontà di collaborare. È chiaro che non si possono addossare agli imprenditori oneri e compiti, come il contingentamento delle presenze in una pubblica via, che spettano ad altri soggetti. Siamo fiduciosi e lavoreremo affinché un compromesso sia possibile, grazie al buon senso di tutti gli attori coinvolti. Quello che deve essere scongiurato, per la sopravvivenza di queste attività economiche e di un luogo che è anche di buona socialità, è la ‘spada di Damocle’ di provvedimenti eccessivamente restrittivi”.

