Il primo regolamento delle Guardie Municipali Pompieri del 1861 in Comune

Nella cornice della Sala cerimonie del Comune di Livorno si è tenuta la cerimonia di concessione in comodato gratuito del primo “regolamento per il Corpo delle Guardie Municipali Pompieri per la Comunità di Livorno”, datato 1861.

La consegna è avvenuta alla presenza del Comandante dei vigili del fuoco di Livorno Ugo D’Anna, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’assessore Simone Lenzi (Cultura, Biblioteche e Musei, Fondazione Goldoni, Folklore, Toponomastica) e di Giovanni Cerini (Dirigente Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni).

Presente una rappresentanza dei Fondatori del “Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Livorno” (Antonio Cucè, Paolo Ghelardi, Luciano Ghelardi e Roberto Tessari) che hanno preso in custodia il Libretto e donato al sindaco una tessera di socio onorario ed un portachiavi del di questo gruppo.

