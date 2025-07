Il Propeller Club chiude l’anno associativo

La presidente Giani Pollastrini: “Già al lavoro per nuovi progetti dedicati al cluster marittimo e portuale”

Si è tenuto il 6 luglio, nell’ormai tradizionale cornice dello Yacht Club, l’appuntamento di chiusura dell’anno associativo per il Propeller Club di Livorno: l’occasione per fare il punto sulle iniziative messe in campo negli ultimi dodici mesi e darsi appuntamento a settembre con rinnovato slancio. Sono state circa 100 le presenze alla serata in cui sono stati ricordati i 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto– Guardia Costiera. In particolare, è stato consegnato un riconoscimento al Direttore Marittimo della Toscana, Ammiraglio Giovanni Canu. L’occasione è stata inoltre propizia per la consegna al sindaco Salvetti e a Barbara La Comba e un plauso per la riuscita manifestazione “Biennale del Mare – Blu Livorno” che ha visto anche il Propeller parte attiva nell’organizzazione degli eventi; plauso riconosciuto anche dalla Federagenti. Infine, a conclusione della serata è stato presentato fra i nuovi soci anche Fabio Pagano, vice presidente di Federpiloti. “Questa serata di chiusura del nostro anno sociale si è inserita nel solco dei precedenti appuntamenti – conferma la presidente Maria Gloria Giani Pollastrini – Abbiamo infatti avuto un’ottima partecipazione, che conferma il Propeller come elemento di congiunzione fra città e porto e uno dei motori di sviluppo della blue economy cittadina e regionale, unità ad un’elevata qualità degli interventi, fra premiati e nuovi soci, che ha rimarcato l’elevato livello di qualità raggiunto dal cluster marittimo e portuale di Livorno e della Toscana. Da parte mia e del Consiglio Direttivo un grazie a tutti gli intervenuti e alle persone che, a vario titolo, hanno compiuto questo viaggio insieme a noi. Adesso ci prendiamo qualche settimana di riposo, ma abbiamo già diverse idee in cantiere per la ripresa delle attività. Di sicuro il prossimo anno sociale vedrà la conferma di alcuni appuntamenti che hanno fatto centro: il nostro ciclo di eventi, il Premio Propellerino dell’Anno, l’Aperi-Propeller. Ma stiamo studiando diverse altre iniziative che, come al solito, distinguono il nostro Propeller sul territorio nazionale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©