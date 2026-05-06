Il Queer Wall rinasce con un’azione collettiva

“L’orgoglio non si cancella”. Sabato 9 maggio al Parco Odeon Arcigay Livorno invita la cittadinanza a partecipare con secchi e panni al restauro del murale coperto con vernice bianca

Dopo il recente atto vandalico che ha coperto con vernice bianca il murale Queer Wall al Parco Odeon, la comunità si mobilita con un gesto concreto di resistenza, cura e visibilità. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 9:30, la cittadinanza è invitata a partecipare a un’azione collettiva di pulizia e restauro dell’opera. L’iniziativa nasce come risposta a un episodio a sfondo omolesbobitransfobico e vuole riaffermare con forza che l’orgoglio e l’esistenza delle persone LGBTQIA+ non possono essere cancellati. “Il nostro sarà un gesto semplice ma potente: prenderci cura di uno spazio che rappresenta tuttɜ noi, restituendogli vita e significato”, dichiarano dall’associazione Arcigay Livorno. Chi partecipa è invitatɜ a portare secchi, bacinelle, spugne e panni, contribuendo attivamente alle operazioni di pulizia. Al termine delle attività è previsto un momento conviviale, con una merenda offerta grazie al contributo di Unicoop Firenze. L’invito è aperto a tuttɜ: “Perché l’orgoglio non si cancella, si rinnova insieme”.

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