Il questore fa visita ai commercianti dell’area mercatale

La dottoressa Stellino, accompagnata dalla Presidente provinciale e dal direttore provinciale di Confesercenti rispettivamente Maristella Calgaro ed Alessandro Ciapini, ha fatto varie tappe e ha più volte rassicurato gli operatori commerciali che le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro davvero importante in città

Come aveva anticipato nel corso dell’incontro con i presidenti dei Consorzi dell’area mercatale (avvenuto il 15 giugno scorso), il questore – nella mattinata di martedì 1 agosto – ha fatto una visita nel quartiere storicamente a più alta densità commerciale.

La dottoressa Stellino, accompagnata dalla Presidente provinciale e dal direttore provinciale di Confesercenti rispettivamente Maristella Calgaro ed Alessandro Ciapini, ha fatto varie tappe: punto di partenza le attività commerciali in sede fissa della zona riunite nel Consorzio Le Botteghe presieduto da Alessandro Bacci; poi un giro tra i banchi dal mercato ortofrutticolo di piazza Cavallotti riunito nel Consorzio Piazza delle Erbe presieduto da David Franceschi. Da lì poi tappa seguente al mercato di via Buontalenti dove Simone Toschi in qualità di presidente dell’omonimo Consorzio ha guido il questore tra gli spazi dei banchi sottolineando da una parte le attuali criticità (sicurezza e decoro) e le aspettative della riqualificazione; ultima tappa al mercato centrale dove Luigi Sena, in qualità di Presidente del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie, ha chiuso il tour con una visita alla struttura e l’illustrazione delle enormi potenzialità che il mercato centrale ed il centro città hanno in termini di attrazione commerciale e turistica.

Il questore Stellino ha più volte rassicurato gli operatori commerciali che le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro davvero importante in città, anche attraverso un coordinamento interforze, e che pur essendo una sfida molto impegnativa l’obiettivo è senza dubbio quello di rendere sicuro il centro; non ha comunque mancato di ricordare quanto sia fondamentale, ai fini della sicurezza dei luoghi, da una parte l’atteso massiccio piano di riqualificazione dell’area (“gli spazi belli, illuminati e frequentati sono il miglior deterrente”) e dall’altra l’installazione delle videocamere di sorveglianza, le quali contribuiscono non solo a disincentivare comportamenti fraudolenti ma ad aiutare le stesse forze dell’ordine nella loro azione quotidiana. Il questore ha voluto sottolineare, in particolare, quanto sia importante il lavoro svolto degli uomini delle forze dell’ordine che anzi tiene a ringraziare.

Da parte di Confesercenti e da tutti i presidenti dei Consorzi, i più sentiti ringraziamenti al questore per l’attenzione dimostrata alle sollecitazioni delle imprese dell’area e, nell’augurarle buon lavoro nella nostra città, rinnovano la loro fiducia nel suo operato ed in quello delle forze dell’ordine.

Condividi: