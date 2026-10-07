Il ricordo degli amici di Stefano diventa un aiuto per gli amati gatti

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La donazione di alcuni professori, tramite la figlia di Stefano, è stata destinata a “I Gatti di Marina” e si è trasformata nell’adozione a distanza della dolcissima mamma Diana

In occasione della scomparsa di Stefano Del Nista, alcuni professori del liceo Montale di Pontedera, amici dell’uomo e colleghi della figlia Giulia, hanno scelto di trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. Come racconta la pagina Facebook “I Gatti di Marina”, i professori hanno consegnato alla figlia di Stefano una somma di denaro da destinare alla beneficenza. Una scelta che ha trovato una destinazione particolarmente significativa anche per le passioni di Stefano, che amava Marina di Pisa e i gatti. La donazione è così arrivata a I Gatti di Marina e la somma è stata trasformata nell’adozione a distanza della dolcissima mamma Diana. Un aiuto concreto per il gattile, ma anche un modo per mantenere vivo il ricordo di Stefano attraverso qualcosa che gli era particolarmente caro. “Noi speriamo che la consapevolezza di aver aiutato il gattile possa essere di conforto a chi rimane e vi ringraziamo di cuore da parte dei nostri mici”, scrivono dalla pagina Facebook, affidando a queste parole il senso più profondo del gesto. E così, nel ricordo di Stefano, anche mamma Diana ha trovato qualcuno disposto a starle vicino.

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