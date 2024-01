Il ricordo del fratello: “Ciao Ale”

Alessandro Nencini in una foto inviata dal fratello che ringraziamo per la disponibilità

Il fratello Marco: "Con la sua scomparsa, oggi, è morta una parte di me. Avevamo un rapporto speciale. Da fratelli veri. Volevo ringraziare tutti gli amici per i messaggi sui social e a noi personalmente e dire grazie a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Domani 28 gennaio alle 16 il funerale nella chiesa della Madonna in via della Madonna

“Volevo ringraziare tutti gli amici che in queste ore hanno scritto qualcosa sui social oppure a noi personalmente per ricordarlo e volevo dire grazie a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Con la sua scomparsa, oggi, è morta una parte di me. Avevamo un rapporto speciale. Da fratelli veri”. E’ il ricordo di Marco Nencini, fratello di Alessandro scomparso il 26 gennaio. Oggi 27 gennaio era il suo compleanno e avrebbe compiuto 47 anni. Il quartiere La Rosa, dove Nencio com’era soprannominato è cresciuto, è in lutto. “Alessandro era davvero una persona speciale, eccezionale – prosegue il fratello – Lo so che possono sembrare parole di circostanza ma vi posso assicurare che è così”. Era conosciutissimo sia per la sua passione per il calcio partecipando a tanti tornei amatoriale sia per la sua presenza in curva nord allo stadio. E poi all’Attias con il gruppi di amici e ai Bagni Fiume per l’altra sua grande passione, il surf. Lascia un bambino e la moglie Giovanna. Domani 28 gennaio alle 16 il funerale nella chiesa della Madonna in via della Madonna.

