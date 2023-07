Il ricordo del Social Beach: “Eri uno di noi Lorenzo”

Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Lorenzo inviato dai soci dello stabilimento balneare Social Beach Circolo Arci a Calambrone frequentato dalla famiglia di Lorenzo e da Lorenzo.

C’è un rettangolo di spiaggia proprio a metà strada tra Calambrone e Tirrenia dove ormai da quasi 50 anni puntualmente ogni estate una piccola grande comunità si ritrova per trascorrere in compagnia di familiari, parenti, amici, il periodo più caldo dell’anno… è il Circolo Arci Bagno Sociale Calambrone ormai diventato a tutti gli effetti “Social Beach”. E’ qui che con il trascorrere del tempo i figli sono diventati padri, i padri sono diventati nonni, i piccoli di un tempo sono diventati grandi ed è qui che i più giovani di oggi, nipoti per qualcuno, figli per altri, trascorrono le loro estati come in una grande famiglia dove tutti si conoscono, dove ogni anno ci si ritrova con piacere, dove tutti vogliono bene a tutti e dove tu eri uno di quelli, uno di noi. Sei nato con noi, sei cresciuto con noi. Il sapore, gli odori di questa spiaggia facevano parte di te anche se vivendo i tuoi anni più belli avevi allargato gli orizzonti, qui non potevi mancare per troppo tempo ed anche in quella maledetta domenica la tua voce si è alzata alta all’interno del gabbione rincorrendo il pallone, contrastando gli amici-avversari, esultando per un gol così come tante volte avevi fatto sui campi di calcio veri. Eri pieno di vita, quella vita che ti stava sorridendo, che si stava aprendo davanti a te ma che improvvisamente un destino crudele ha voluto che si interrompesse. Al Social Beach eri affezionato ed è proprio qui che i tuoi ultimi raggi di sole ti hanno baciato prima di piombare nel buio eterno, ma siamo certi che sarai sempre nei nostri cuori, che sarai una luce che ci aiuterà nei momenti più difficili. La comunità per il secondo anno consecutivo piange la perdita di un nostra giovane: lo scorso anno abbiamo perso Denny Magina ancora in attesa di giustizia. Oggi in una notte tragica ci hai lasciato tu, Lorenzo, ma il tuo sorriso non ce lo scorderemo mai e nelle calde notti d’estate alzeremo gli occhi al cielo e là in altro sopra il nostro lembo di spiaggia ci sarà una seconda stella che brillerà tutta per noi e che ci illuminerà nel nostro cammino su questa terra.

