Il ricordo di Daniele scende in campo

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Trasformiamo il nostro dolore in un aiuto concreto". L'evento si svolgerà dal 9 luglio al 2 agosto alle 5 Querce. Parte del ricavato sarà devoluto ad AGBALT, associazione che sostiene i bambini affetti da leucemie e tumori. Iscrizioni aperte

Ci sono ricordi che non si spengono e che continuano a vivere attraverso i gesti e l’affetto dei cari. Nasce da questo sentimento il 1° Trofeo “Daniele Porciani”, un torneo di calcio a 5 che vuole trasformare il ricordo in un momento di condivisione, amicizia e solidarietà. L’iniziativa si svolgerà dal 9 luglio al 2 agosto all’impianto sportivo delle 5 Querce e rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. Sarà un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e rendere omaggio a Daniele attraverso una delle sue più grandi passioni: il calcio. Un pallone che rotola sul campo, il tifo dagli spalti e tante persone unite nel suo nome saranno il modo più autentico per mantenerne vivo il ricordo. Il torneo sarà articolato in due categorie. La prima è il Torneo Open Age, riservato ai partecipanti dai 15 anni in su; la seconda è il Torneo Giovanile, dedicato ai ragazzi nati negli anni 2012, 2013 e 2014. Un format pensato per coinvolgere diverse generazioni e favorire la partecipazione di tutta la comunità. Accanto all’aspetto sportivo, il Trofeo avrà anche una forte finalità benefica. Parte del ricavato sarà infatti devoluto ad AGBALT, l’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore, realtà che dal 1986 sostiene i bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Pisa e le loro famiglie. L’associazione offre gratuitamente accoglienza, alloggio, supporto psicologico, attività educative e assistenza concreta ai piccoli pazienti e ai loro cari durante il percorso di cura. La scelta di sostenere AGBALT conferisce all’evento un valore ancora più profondo: “Trasformare il nostro dolore in un aiuto concreto per chi sta affrontando momenti difficili” scrivono gli organizzatori che invitano sportivi, famiglie e cittadini a partecipare a quella che si preannuncia come una grande festa dello sport e del cuore. Un appuntamento che unirà competizione, amicizia e beneficenza, con l’obiettivo di lanciare un messaggio semplice ma potente: l’amore per una persona non finisce mai. “Vi aspettiamo a bordo campo per onorare Daniele nell’unico modo possibile: con il cuore”. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 328 5364083.

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