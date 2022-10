Il Rotary presenta il Calendario dell’Avvento per la casa famiglia MariStella

Attraverso l’avvio della nuova comunità dove saranno accolti 5 nuclei madre-bambino, la Fondazione Casa Papa Francesco onlus potrà ampliare e rafforzare l’azione di tutela dei minori, realizzando un servizio che possa rappresentare un’importante opera di prevenzione

I proventi netti di questa raccolta fondi è destinata all’allestimento di ambienti accoglienti della Casa MariStella, una casa famiglia, per madri con figli minori, che provengono da vicende di forte disagio sociale e familiare

Questa iniziativa organizzata dai Consorti del Rotary Club Livorno e sostenuta dal Rotary Club Livorno e dal Rotaract Livorno è mirata al sostegno di mamme e bambini in difficoltà. I proventi netti di questa raccolta fondi è destinata all’allestimento di ambienti accoglienti della Casa MariStella, una casa famiglia, per madri con figli minori, che provengono da vicende di forte disagio sociale e familiare (per non dire violenza) che il Tribunale, anche su segnalazione di ASL e Comune di Livorno affidano a questa struttura a Quercianella, gestita dalle suore Figlie della Carità.

Come funziona il calendario dell’avvento? – Ogni calendario è contraddistinto dal proprio numero di serie, che si trova sul retro nell’angolo in basso a destra e che permette di verificare la vincita del premio. I numeri vincenti saranno pubblicati ogni giorno dal 1 al 24 dicembre 2022 sul sito www.calendarioavventolivorno.it , sulla pagina FB del Rotary Club Livorno e su Il Tirreno con indicazione dei relativi premi e delle attività che lo hanno offerto.

Tiratura e vendita- Il calendario è in vendita da fine ottobre, al prezzo di 10 euro cadauno, presso alcuni partner che contribuiscono all’iniziativa: Pasticceria Cristiani, Il Quadrifoglio, Ottica Odello, Decathlon (giorni e orari da definire) Farmacia di Montenero, Golf Club Livorno e prenotabile tramite email scrivendo a [email protected], nel mese di novembre sarà in vendita nelle edicole cittadine con il quotidiano Il Tirreno.

Sul sito è disponibile l’elenco delle attività e dei premi offerti per un valore complessivo di circa 7.000 euro. Obiettivo con il ricavato dalla vendita è di riuscire a fornire gli allestimenti per la cucina (una cucina da comunità). L’estrazione dei numeri vincenti avverrà sotto la supervisione di un notaio.

“I giovani del Rotaract Club Livorno – commenta il presidente Francesco Bottoni, hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa e saranno parte attiva per la distribuzione e la vendita del calendario”.

La Fondazione Casa Papa Francesco onlus intende rafforzare il proprio impegno rivolto alla tutela dei minori dando vita ad una Casa di accoglienza per madri con figli minori (comunemente chiamata “comunità madre-bambino”), che risponda anzitutto a un’evidente necessità del territorio, mettendo a disposizione un ulteriore spazio tra gli immobili nel parco di Quercianella a favore delle madri e dei loro figli, che già da piccoli si trovano a vivere in condizioni di deprivazione e vulnerabilità.

Attraverso l’avvio della nuova comunità dove saranno accolti 5 nuclei madre-bambino, la Fondazione Casa Papa Francesco onlus potrà ampliare e rafforzare l’azione di tutela dei minori, realizzando un servizio che possa rappresentare un’importante opera di prevenzione, che consenta alla madre di non perdere la potestà genitoriale, ma avere l’occasione per recuperare la propria vita e così crescere nell’autonomia e nella cura di sé e dei propri figli.

Condividi: