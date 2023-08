Il saluto del trio livornese dopo 28 puntate (27 da campioni) di Reazione a catena su Rai 1

Standing ovation del pubblico di Reazione a catena per salutare l'uscita dei campioni in carica I dai e dai (immagine tratta da Rai Play)

I dai e dai escono dal programma con la standing ovation del pubblico presente in studio. Il saluto dalla loro pagina Ig: "Vi ringraziamo per averci accolto nelle vostre case. Speriamo di avervi divertito, di avervi intrattenuto, di avervi fatto arrabbiare, di avervi fatto sentire parte della nostra squadra ogni sera"

I dai e dai escono dal programma Reazione a catena su Rai 1 dopo 28 puntate (27 da campioni) con la standing ovation del pubblico presente in studio. Sulla loro pagina Ig il ringraziamento e il saluto. “Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato. Concludiamo questa avventura bellissima come abbiamo sempre fatto: abbracciandoci. Abbracciamo un’amicizia ancora più forte, abbracciamo i pochissimi rimpianti per quello che potevamo fare di diverso, abbracciamo tutta la nostra imperfezione che ci ha portato fino a qua, in questo modo. Speriamo di avervi divertito, di avervi intrattenuto, di avervi fatto arrabbiare, di avervi fatto sentire parte della nostra squadra ogni sera. Auguriamo ogni bene a tutti quelli che hanno avuto un pensiero ed una parola gentile per noi. Noi siamo felici così, abbiamo giocato al nostro gioco preferito più di ogni altra squadra, portandoci a casa anche un montepremi che un mese fa non esisteva. Cosa si può chiedere di più? Adesso è il momento di tifare i prossimi campioni! Viva Reazione a Catena, viva i Dai e Dai”.

