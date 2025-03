Il saluto di Giulia e Sara dopo la chiusura della Pasticceria Bernini

Ha chiuso la Pasticceria Bernini in via Calatafimi. E questo è il saluto delle sorelle Giulia e Sara che hanno voluto inviarci in queste ultime ore: “Con grande rammarico il 30 giugno 2024 abbiamo preso la difficile decisione di chiudere la nostra pasticceria – scrivono le sorelle, che ringraziamo per la disponibilità – Dietro questa scelta c’è un percorso che ci ha permesso di imparare molto, ma che, purtroppo, si è rivelato insostenibile a causa di un contesto economico sempre più sfidante. La nostra era un’attiva particolare. Dopo la scoperta da parte di Giulia della celiachia abbiamo deciso di tuffarci in questa avventura aprendo un’attiva dedicata a chi soffre di intolleranze, soprattutto la celiachia e intolleranza al lattosio. Purtroppo, la crescente pressione fiscale, l’innalzamento dei costi delle materie prime e l’incapacità di ottenere un adeguato supporto professionale hanno reso difficile portare avanti un’attività che richiedeva impegno e dedizione costante. Nonostante l’entusiasmo e l’impegno con cui abbiamo avviato il progetto, abbiamo affrontato difficoltà che non sono state risolte da un sistema che spesso non offre le risorse necessarie a chi, come noi, è giovane e desidera investire sul proprio territorio. La strada si è fatta più dura e, senza il giusto sostegno, abbiamo dovuto prendere atto che proseguire non sarebbe stato possibile. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno supportato e che hanno creduto in questo sogno, insieme a noi. Grazie a tutti coloro che ancora oggi ci chiamano chiedendoci i nostri prodotti e che rimangono delusi e dispiaciuti dopo aver sentito che abbiamo dovuto chiudere la nostra attività. La nostra pasticceria non era solo un luogo di lavoro, ma un posto in cui potersi sentire a “casa”, esprimere al meglio i proprio bisogni e necessità e soddisfarle con i nostri prodotti. Un posto in cui un dolce poteva strappare un sorriso di stupore e felicità ad adulti e bambini, un posto in cui potevi non sentirti diverso se il pane era senza glutine. Ogni esperienza, anche la più difficile, è un insegnamento, e questa ci ha fatto crescere e comprendere ancora di più il valore del sostegno reciproco e delle opportunità. Grazie di cuore a tutti”.

