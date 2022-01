Il sindaco: “Capodanno senza eccessi. Grazie per come Livorno ha risposto”

Il sindaco a QuiLivorno.it: "Livorno ancora una volta, in questa fase pandemica, ha risposto con grande attenzione e intelligenza. Limitati episodi di festeggiamento oltre i limiti consentiti"

Bilancio di Capodanno? Lo abbiamo chiesto al primo cittadino che invitato a commentare da QuiLivorno.it nella serata del 1 gennaio ha risposto così (nella foto la municipale in via Marradi il 31 dicembre 2021): “Prima e dopo mezzanotte abbiamo seguito l’evoluzione in tutti i luoghi sensibili della città. Stamattina (1 gennaio, ndr) ho parlato con il questore Roberto Massucci e il comandante della polizia municipale Annalisa Maritan e il quadro che è emerso è stato quello di una città che ha festeggiato in maniera ordinata, senza eccessi e questo naturalmente ci riempie di soddisfazione. Livorno ancora una volta ha risposto, in questa fase pandemica in un momento di criticità, con grande attenzione e intelligenza e quindi voglio sottolineare questo aspetto così come sono da sottolineare i limitati episodi di festeggiamento oltre i limiti consentiti. Confrontandolo con quanto successo con altre città non può altro che soddisfarci”.