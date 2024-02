Il sindaco di Firenze Dario Nardella in visita istituzionale a Livorno

Un incontro in Comune, una camminata nell'area mercatale e la visita alla mostra di Leonardo Da Vinci accompagnato dal sindaco Luca Salvetti

Il sindaco di Firenze Dario Nardella stamattina era in visita istituzionale a Livorno. Alle ore 11 ha incontrato il sindaco Luca Salvetti a Palazzo Comunale dopodiché, insieme all’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, hanno fatto una camminata nell’area mercatale dove a breve prenderanno il via i lavori di restauro e abbellimento. Alle 12,30 i due sindaci si sono poi recati al Museo della Città per una visita alla mostra “Leonardo Da Vinci, bellezza e invenzione” dove ad attenderli c’erano l’assessore alla Cultura Simone Lenzi e il direttore del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni del Comune di Livorno Giovanni Cerini.

