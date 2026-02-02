Il sindaco ha incontrato il nuovo console onorario del Messico in Toscana

Durante il consueto scambio di doni Salvetti, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo

Il nuovo console onorario del Messico in Toscana professor Valerio Alecci questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale. Valerio Alecci, che gestirà la rappresentanza consolare a Firenze, ha assunto il ruolo a novembre 2025, affiancando l’ambasciatore Genaro Lozano per promuovere la cooperazione, in particolare culturale, tra Messico e Toscana. Il nuovo Ambasciatore del Messico in Italia è stato nominato dalla presidente Claudia Sheinbaum ed è in carica da fine 2025. Durante il consueto scambio di doni il Sindaco, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al Console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©