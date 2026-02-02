Cerca nel quotidiano:

Il sindaco ha incontrato il nuovo console onorario del Messico in Toscana

Lunedì 2 Febbraio 2026 — 14:18

Durante il consueto scambio di doni Salvetti, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo

Il nuovo console onorario del Messico in Toscana professor Valerio Alecci questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Luca Salvetti nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale. Valerio Alecci, che gestirà la rappresentanza consolare a Firenze, ha assunto il ruolo a novembre 2025, affiancando l’ambasciatore Genaro Lozano per promuovere la cooperazione, in particolare culturale, tra Messico e Toscana.  Il nuovo Ambasciatore del Messico in Italia è stato nominato dalla presidente Claudia Sheinbaum ed è in carica da fine 2025. Durante il consueto scambio di doni il Sindaco, oltre al gagliardetto della città di Livorno, ha regalato al Console due edizioni di CN (Biennale e Fattori) e il Console ha donato al Sindaco un testo su Frida Kahlo.

