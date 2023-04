Il sindaco in piazza Saragat per un confronto con i residenti, denunciato un uomo

Il sindaco Salvetti a confronto con i cittadini in piazza Saragat

Un uomo è stato fotosegnalato e denunciato dalla polizia municipale per invasione di terreni e edifici. Salvetti: "A Livorno ci sono migliaia di persone straniere che vivono e convivono nella maniera giusta e poi c'è un manipolo di persone che non ci può stare perché non sta alle regole"

Il sindaco Salvetti il 19 aprile si è recato in piazza Saragat a Corea a seguito della puntata di Rete 4 per un confronto con i cittadini e un sopralluogo. Presente anche la polizia municipale che all’interno di un condominio Casalp ha individuato un giovane di origine tunisina all’interno di uno scantinato. Accompagnato al comando, la polizia municipale lo ha fotosegnalato e poi denunciato per invasione di terreni e edifici. L’uomo era stato denunciato dai carabinieri ad inizio aprile per violazione della normativa prevista dal testo unico sull’immigrazione ed era stata avviata nei suoi confronti la procedura di espulsione. “A Livorno ci sono migliaia di persone straniere che vivono e convivono regolarmente nella maniera giusta – ha spiegato Salvetti in un video pubblicato da Il Telegrafo – e poi c’è un manipolo di persone che non ci può stare perché non sta alle regole. Se vogliono delinquere queste persone qui non ci possono stare e nei loro confronti occorre prendere i provvedimenti opportuni anche a livello nazionale. La situazione è attenzionata. I residenti del palazzo non hanno alcuna responsabilità. Ho chiesto a Casalp un intervento risolutivo. Senza strumentalizzazioni”.

Condividi: