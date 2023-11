Il sindaco ringrazia di cuore cittadini, aziende, protezione civile, forze dell’ordine e volontari per questi giorni impegnativi

Foto tratta dalla pagina Fb del sindaco Salvetti che ringraziamo per la disponibilità

Il sindaco Salvetti ringrazia cittadini, aziende, protezione civile, forze dell’ordine ei volontari delle associazioni per questi giorni impegnativi. “I danni causati dal maltempo sono stati rilevanti e hanno colpito più parti della città – si legge in questo comunicato di Aamps – In alcuni quartieri l’acqua scesa copiosa ha perfino allagato cantine, garage e taverne rovinando oggetti e mobilio non più utilizzabili. Per questo abbiamo ritenuto opportuno moltiplicare ulteriormente gli sforzi organizzando un ulteriore servizio dedicato rivolto alle tante famiglie che si trovano in difficoltà. In più stiamo concertando delle soluzioni ad hoc anche per i gestori degli stabilimenti balneari visto che l’inaudita portata delle mareggiate che si sono abbattute sul nostro litorale ha causato danni ingenti alle strutture ferendo pesantemente anche la Terrazza Mascagni. Ringrazio con il cuore i cittadini che ci stanno supportando in questo momento così critico, così come tutti i tecnici e gli operatori della Protezione Civile, dell’Amministrazione Comunale, delle varie aziende e delle Forze dell’Ordine che si stanno prodigando all’unisono per ripristinare le condizioni di igiene e decoro urbano salvaguardando la salute e la sicurezza dei livornesi”.

