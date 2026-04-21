Il sindaco Salvetti ha incontrato i due professori emeriti Turini e Lorenzini

Il sindaco ha incontrato i due professori Emeriti, freschi di nomina, dell'Università di Pisa, Franco Turini e Giacomo Lorenzini, nati rispettivamente a Pisa e a Siena, ma livornesi d'azione

Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato lunedì 20 aprile, nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, i due professori Emeriti, freschi di nomina, dell’Università di Pisa, Franco Turini e Giacomo Lorenzini, nati rispettivamente a Pisa e a Siena, ma livornesi d’azione (vivono a Livorno da 70 anni). Il professore Franco Turini, è stato Ordinario di Informatica dal 1987 al 2019 all’Università di Pisa e fra le cariche ricoperte in Ateneo è stato Direttore del Dipartimento di Informatica dal 1996 al 2002 e dal 2010 al 2016; dal 2011 al 2016 membro del Senato Accademico; dal 2016 al 2019 Prorettore per la revisione dei regolamenti e delle procedure amministrative. Nel 2007 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino e Saluto agli Emeriti nel 2026. Il professore Giacomo Lorenzini, Ordinario di Patologia vegetale dal 2000 al 2022 all’Università di Pisa, fra le cariche ricoperte in Ateneo dal 2001 al 2003 è stato Vicepreside della Facoltà di Agraria; dal 2005 al 2006 ha diretto l’Istituto di Ricerca su Territorio e Ambiente “Leonardo” e nel periodo 2005-2009 è stato Direttore del Centro di Ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi”; dal 2016 al 2020 è stato membro del Senato Accademico; dal 2018 al 2021 Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio degli Effetti del Cambiamento Climatico. Nel 2015 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino e Saluto agli Emeriti nel 2026.

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