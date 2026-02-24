Il sindaco scrive al Ministero dei Trasporti per chiedere un’altra soluzione
"La barriera deve essere provvisoria perché presenta un impatto paesaggisticamente insostenibile in uno dei punti più suggestivi della costa reso celebre anche dalle riprese del film Il Sorpasso. Il Ministero deve urgentemente finanziare l'intervento risolutivo di messa in sicurezza"
All’indomani della installazione, il sindaco interviene sulla barriera protettiva lungo il tratto di Romito all’altezza del Boccale. Salvetti riconosce la necessità dell’intervento realizzato da Anas “che con noi è sempre disponibile” ma, allo stesso tempo, sottolinea il fatto che presenta un impatto visivo significativo in uno dei punti più suggestivi della costa livornese reso celebre anche dalle riprese del film Il Sorpasso. “La sicurezza stradale viene prima di ogni cosa – afferma – Tuttavia è evidente che questa soluzione debba essere considerata esclusivamente temporanea proprio perché paesaggisticamente insostenibile”. Il primo cittadino richiama l’attenzione sull’importanza di una programmazione più tempestiva degli interventi strutturali e, spiega, in vista dell’estate l’obiettivo deve essere quello di arrivare rapidamente a una soluzione definitiva e pienamente integrata nel contesto. Per questo annuncia di avere già scritto al Ministero dei Trasporti, auspicando un coinvolgimento attivo della Prefettura di Livorno.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.