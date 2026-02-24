Il sindaco scrive al Ministero dei Trasporti per chiedere un’altra soluzione

"La barriera deve essere provvisoria perché presenta un impatto paesaggisticamente insostenibile in uno dei punti più suggestivi della costa reso celebre anche dalle riprese del film Il Sorpasso. Il Ministero deve urgentemente finanziare l'intervento risolutivo di messa in sicurezza"

All’indomani della installazione, il sindaco interviene sulla barriera protettiva lungo il tratto di Romito all’altezza del Boccale. Salvetti riconosce la necessità dell’intervento realizzato da Anas “che con noi è sempre disponibile” ma, allo stesso tempo, sottolinea il fatto che presenta un impatto visivo significativo in uno dei punti più suggestivi della costa livornese reso celebre anche dalle riprese del film Il Sorpasso. “La sicurezza stradale viene prima di ogni cosa – afferma – Tuttavia è evidente che questa soluzione debba essere considerata esclusivamente temporanea proprio perché paesaggisticamente insostenibile”. Il primo cittadino richiama l’attenzione sull’importanza di una programmazione più tempestiva degli interventi strutturali e, spiega, in vista dell’estate l’obiettivo deve essere quello di arrivare rapidamente a una soluzione definitiva e pienamente integrata nel contesto. Per questo annuncia di avere già scritto al Ministero dei Trasporti, auspicando un coinvolgimento attivo della Prefettura di Livorno.

